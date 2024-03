Comparte

El pasado domingo se vivió una nueva jornada de eliminación en el programa culinario ‘Top Chef Vip‘, en camino de su recta final.

Hace unos días se anunció a los cinco semifinalistas del espacio televisivo, los cuales cambiaron de atuendo y ahora lucen una chaqueta negra.

Se trata de Belén Mora, Berta Lasala, Gianella Marengo, Gissella Gallardo y Alonso Quintero.

De esta forma, Gissella Gallardo se transformó en la primera semifinalista, luego de que lograra conquistar el paladar de los jueces en cinco pruebas, el pasado jueves.

Y este domingo, continuaron las pruebas para los participantes restantes, quienes debieron rendir nuevos exámenes para continuar en la competencia.

La nueva eliminada de Top Chef Vip

Bajo la nueva modalidad de duelos uno a uno, Alonso Quintero se enfrentó a Belén Mora, mientras que Berta Lasala lo hizo con Ginaella Marengo.

En este sentido, cada uno debió escoger una proteína y una guarnición, preparando el mismo plato.

Fue así como Quintero superó a Mora en la prueba, mientras que Marengo hizo lo mismo contra Lasala.

De esta forma, Mora y Lasala debieron enfrentarse en un duelo, donde quien perdiera sería eliminada del programa.

Tras realizar una preparación de codorniz y hojas, finalmente fue Belén Mora quien conquistó a los chefs, por lo que Berta Lasala fue eliminada.

La intérprete se despidió del espacio entre lágrimas no solo de ella, sino que también de sus compañeros.

“Sé que hice muchos platos ricos, en muchos me caí, pero hice muchos ricos y espero que me recuerden por esos. Me voy contenta, porque los cabros en la cocina me dijeron que habían probado los platos más ricos de mis manos”, expresó en medio de un emotivo llanto.