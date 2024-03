Comparte

En el cuarto episodio del podcast Dale Color! que conduce Eugenia Lemos, la invitada fue Kika Silva, quien sorprendió con altas confesiones acerca de sus gustos, colores, fanatismo por el orden, pero además contó, cuál sería su vestido de novia ideal.

“Soy muy bipolar, tengo ropa con muchos colores, pero al mismo tiempo el beige, negro y el blanco, predominan”, partió diciendo la comunicadora.

Kika y su relación con el orden

Kika, quien mantiene una relación amorosa con el actor Gonzalo Valenzuela, con quien acaba de cambiarse de casa hace pocos días, comentó también que es fanática del orden y que “en todos los espacios soy atroz, quiero que todo esté combinado, perfecto. De Estados Unidos me traje muchas maletas y así y todo me compré un set de ollas que no tenía cómo traérmelas, pero eran demasiado necesarias, porque eran todas verdes, que iba a combinar”.

La también deportista, contó que “soy muy ordenada, me gusta mucho que todo esté impecable, que ojalá esté la ropa ordenada por color o por onda. Tengo la obsesión de agrupar por poleras cortitas, poleras largas. Me preocupo de los colores, pero más por el tipo de prenda y me encanta”.

Es tanto lo obsesionada con el orden, que Kika le confesó a Lemos: “Ahora tengo hasta a Gonzalo con todo ordenado, onda impecable. Es un desastre él, pero ahora sus pantalones están por color”.

Kika y Gonzalo, viven juntos y hace un tiempo contrajeron matrimonio en Las Vegas, pero todos esperan el día en que den el “Sí” en Chile, por lo que, siempre se les está consultando cuándo harán legal este vínculo.

En este sentido, Dale Color! no fue la excepción, pero lo primero era lo primero y la idea fue conocer cómo sería el vestido de novia soñado de Kika.

No estoy ni ahí

“Siento que soy la mujer menos novia del mundo”, partió diciendo Kika. “Todos me preguntan ‘¿y tú vestido?’ y yo como que no estoy ni ahí, pero no es que no esté ni ahí con el matrimonio. Estoy relajada, en verdad, me encanta la moda. Pero no sé si podría escoger uno, ¡qué difícil!”.

Frente a la pregunta acerca de si preferirá traje o vestido, la ex reina de Viña, comentó “creo que voy a terminar usando los dos, voy a encontrar la excusa para usar los dos. Lo que sí quiero hacer es upcycling, de hecho, el otro día le pregunté a mi mamá si aún tenía su vestido de novia, que no. Pero voy a encontrar uno”.

Finalmente, Kika Silva señaló que está pensando en su vestido soñado, “estoy pensando encontrar algo con significado y transformarlo, es algo que me gustaría mucho”.