Un incómodo momento protagonizaron en “Contigo en la mañana” Julio César Rodríguez y su compañera, Monserrat Álvarez.

Todo esto, mientras escuchaban el testimonio de una conductora que no podía sacar hora para renovar su licencia de conducir en la comuna de Renca.

En ese momento, Monserrat con el fin de ayudar a la señora le comentó que quizás podía agendar una cita en la página web del municipio y puso de ejemplo Las Condes.

“La persona tiene que meterse a la página de su municipio, porque cada municipio tiene sistemas distintos. En Las Condes, por ejemplo, el día lunes se abre a las 10 de la mañana la agenda digital”, expuso la comunicadora.

Posteriormente, Julio no se aguantó y le respondió lo siguiente: “No hay nadie mirando de Las Condes, Monse”.

Frente a ello, Monserrat no disimuló su cara de enojo y le contestó “que me has aportillado hoy, mejor habla tú no más”.

“No, habla tú… es una broma no más, Monse”, insistió el periodista tras ver la incomodidad de su compañera.

“Estoy dando ejemplos para ayudar a la gente, da lo mismo el municipio”, cerró la animadora.