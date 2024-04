Comparte

Recientemente, Vesta Lugg participó como invitada en el podcast de Maly Jorquiera llamado “Hazte ver” y habló sobre diferentes temas.

Uno de ellos, fue sobre la maternidad, puesto que le consultaron si le gustaría ser madre en un futuro.

Frente a ello, Vesta fue muy frontal y aseguró que no estaría en sus planes criar un bebé “es una de las preguntas más comunes que me hacen como mujer”.

Tras ello, agregó “no acerca de mis empresas, animales rescatados, mi activisismo. Me pasa que no tengo un instinto en lo maternal con hijos que salgan de mí, si tengo un instinto muy maternal con mis perros y con mi equipo”.

Finalmente, explicó los motivos por los que se niega a la maternidad “no me gustaría quedar embarazada, no me llama verme embarazada. La experiencia de todas mis amigas que han decidido ser mamá y que han pasado por cosas positivas y negativas, las cosas negativas me llaman a no querer tomar esa decisión sobre mi cuerpo”.