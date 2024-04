Comparte

En el último episodio de la Divina Comida participó Roberto Cox, Nicole Moreno, Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, y René de la Vega, el alcalde de Conchalí.

En ese sentido, cuando fue el turno de Cox le consultaron respecto a su vida amorosa, lo cual al parecer le incomodó un poco.

“Se dice que eres el hombre más codiciado por todas las mujeres de Chile”, le comentó “Luli”, a lo que la exGran Hermano agregó “yo también lo he escuchado: ‘soltero cotizado, codiciado… y todo esto”.

“Estoy bien solo; o sea, no es que me planteé estar así, pero cuando llega, llega no más (…) Si me preguntas si quiero ahora tener hijos y una familia tipo, te digo que no; pero tal vez si me preguntas en cinco o diez años más, digo que sí. Pero no estoy en busca de nada”, contestó Cox frente a las palabras de las demás.

Tras ello, el jefe comunal de Conchalí insistió y le preguntó directamente por los rumores sobre su situación amorosa “¿y los rumores? Se habla de Pamela Díaz, Fran García-Huidobro, se habla de nombres, ¿algunos son reales?”.

No me metan en problemas

“No me metan en problemas”, se limitó a contestar el periodista y luego, aprovechó de criticar a sus colegas que se dedican al espectáculo “el 90% de lo que dicen los portales de farándula y los periodistas de farándula, que no son periodistas tampoco, no es verdad”.

“Me han comentado que fulanito dijo que ‘eres poco hombre porque no reconociste esa relación’ y todo eso”, planteó. “Y yo digo: ¿por qué te tengo que reconocer a ti con quién salgo?’ ¿Por qué le tengo que reconocer a gente que no conozco, en este caso a los televidentes, porque uno se debe al público porque es gente que en muchos caso te quiere mucho…; pero por qué tengo que darle explicaciones a gente que no conozco, o a un periodista de farándula que me dice: ‘oye, es verdad que estás saliendo con fulanita?’”, añadió Cox.

Finalmente, recalcó que él hace su vida normal y que no le importa lo que hablen “yo hago mi vida normal, salgo con mis amigos, me divierto, salgo a bailar, ahora estoy en el tema de la música. Hago mi vida y no me importa. Puedo hablar con todo el mundo: hombres, mujeres, famosos, no famosos”.