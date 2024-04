Comparte

Hace un par de semanas, se dio a conocer que el único canal que presentó una oferta a la Municipalidad de Viña del Mar para quedarse con la licitación del Festival de Viña fue Megamedia.

En ese sentido, TVN y Canal 13 argumentaron que ellos se restaron de la instancia, puesto que no estaban de acuerdo con los requisitos que se solicitaban.

Ahora, Canal 13 envió una carta al respecto y sostienen que el documento presentado por Megamedia tampoco cumpliría con lo solicitado.

“Canal 13 informa que el día de hoy se hizo envío de una carta formal a los integrantes de la Comisión Evaluadora de la licitación del Festival de Viña del Mar, en la que se les anticipa que el actual proceso de licitación debe ser declarado desierto. Esto se debe a que la propuesta realizada por el único concesionario oferente no cumple con las estrictas bases establecidas en este proceso”, comenzaron diciendo.

Estaría incumpliendo con lo establecido en la ley

“Realizados los análisis de los antecedentes, queda en evidencia que esta única propuesta condicionada no da cumplimiento a las bases, pues al menos en 6 de sus puntos las transgrede, en los que dicen relación con el término anticipado del contrato, el uso de la Quinta Vergara, extensión de la concesión, restricción del Canal Histórico de Youtube, las obras de desarrollo y la responsabilidad por impuestos, tributos y derechos municipales”, añadieron.

Asimismo, expusieron “en la eventualidad de que la I. Municipalidad adjudique la concesión a esta oferta, estaría incumpliendo con lo establecido en la ley 19.886, que señala que el licitante deberá rechazar las ofertas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las bases o declararlas inadmisibles, mientras que se establece además que el oferente no tiene derecho a modificar su oferta en esta etapa, ya que afectaría la regularidad legal del proceso de licitación”.

“Cabe destacar que, como se le informó a la Municipalidad en su debido momento, Canal 13 realizó responsablemente todas las evaluaciones económicas, decidiendo no ofertar por considerar que los costos que implicaban las obligaciones mínimas establecidas en las bases de licitación no hacían viable económicamente mantener la concesión, precisamente por aquellos puntos que han sido condicionados por el único oferente. Estos puntos en cuestión, que están fuera de bases, podrían generar otras formas de ingresos y minimizar riesgos, que podrían eventualmente permitir que la licitación sea económicamente viable para otros canales de televisión”, agregaron.

Siempre velaremos por la transparencia

“Por lo tanto, Canal 13 informó a la I. Municipalidad, que en el improbable caso que adjudique la licitación al único actual oferente, estará cometiendo una ilegalidad por los perjuicios y generando una evidente ventaja anticompetitiva. Si ello ocurriese, Canal 13 ejercerá las acciones y derechos pertinentes en las instancias que correspondan”, señalaron.

“Como Canal 13 siempre velaremos por la transparencia en el correcto funcionamiento de los procesos que nos conciernen, y por lo tanto, solicitamos a la I. Municipalidad apegarse a la ley y tener presentes estas consideraciones con el fin de cautelar la regularidad de este proceso de licitación y, en definitiva, no viciar la adjudicación de una marca tan importante para el país como lo es el Festival de Viña del Mar”, cerraron.