Anita Alvarado es muy activa a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su vida con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción y subió un post donde se le ve posando con una polera y solamente con su ropa interior en la parte de abajo.

“Despertando relajada”, escribió la exgeisha en la descripción de su publicación.

Frente a ello, un cibernauta la criticó por mostrarse así y le recomendó “guardarse para su pareja”.

“Te ves regia pero debes guardarte para su pareja ya paso ese tiempo de que usted fue así ahora esta regia estupenda pero sea más recatada y te ves más bonita”, comenzó escribiendo el usuario de Instagram.

Asimismo, agregó “así te hizo dios para tu pareja no para que desprestigies como persona eso no se merece usted ni su familia aprenda a respetarse y respete su cuerpo y compañero usted ya no es una señora vulgar”.

Como era de esperase, Anita no se quedó callada y le contestó lo siguiente: “¿Para quién me debo guardar? Es mi cuerpo y me amo, verdad usted cree que este cuerpo le pertenece a alguien que no sea yo”.