Comparte

El reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado” se estrenó esta semana con gran éxito en las pantallas de Canal 13. Y aunque la nómina de sus 16 participantes iniciales ya está completa, el reality conducido por Sergio Lagos y Karla Constant sigue sumando integrantes que se preparan para ingresar en los siguientes capítulos.

Uno de quienes ya está preparando sus maletas para entrar al encierro es el ex participante de “Gran Hermano”, Raimundo Cerda, quien se sumará en los próximos días a los ya confirmados.

A sus 25 años, Raimundo decidió ingresar a un reality por segunda vez en su vida debido a que se siente muy querido por el público.

“Nunca pensé que iba a estar en un reality, pero quedé con una buena experiencia. Me llamó la atención el nivel de cariño que tuve cuando salí del reality, he visto que me quieren ver en otro reality de nuevo”, asegura el joven.

Eso a pesar de que su paso por el anterior programa de realidad no estuvo exento de polémicas, la principal de ellas cuando tuvo que dar la cara en cámara tras una pública infidelidad a su entonces pareja, Alessia Traverso. “Me tocó crecer por las cosas que me pasaron, pero quedé feliz con el proceso y al final somos lo que vamos viviendo, con errores y aciertos. Ahora viendo lo que me pasó con distancia pienso que esa no era la manera de terminar una relación. No debió pasar así, pero ya está”, señala Raimundo, y hace un mea culpa por la exposición pública a la que se sometió.

“Cuando fui a pedir disculpas públicas me expuse mucho, me tuvieron una hora y media hablando de un tema que realmente no tiene ningún tipo de relevancia, sólo cahuín. Mi intención era ir a aclarar que yo no estaba en una relación con ella, que sólo nos estábamos conociendo, que no había un compromiso. Pero ahora pienso que de repente es mejor callarse no más, aceptar y no darle tanta propaganda al tema. Podría haberme ahorrado ir a defenderme”, reflexiona.

Ya dejando atrás ese tema, Raimundo dice estar muy entusiasmado por entrar a “¿Ganar o Servir?”. “El reality en el que estuve antes fue súper fuerte en términos de convivencia, había días en que no hacía nada. Aquí va a haber actividades, interacción, es una experiencia diferente y nueva, y quiero vivirla. También me motiva que siempre he sido muy deportista, y como es un reality de competencia, siento que tengo la posibilidad de poder llegar a la final y ganarlo eventualmente, tengo una gran ventaja. La competencia es lo mío y puedo llegar a la final”, asegura el joven.

Raimundo regularmente mantiene una completa rutina de gimnasio y levantamiento de pesas, y desde niño ha practicado atletismo, básquetbol, fútbol y motocross. Aunque confiesa que su actual afición es el boxeo.

“No cualquiera se sube a un ring, es un deporte de harta mentalidad, de rendimiento físico, pero sobre todo de cómo puedes llevar a otro nivel tu cabeza en ese minuto y no rendirte y seguir para adelante nomás. Así que me gusta, me representa, mi lema es que creo más en la disciplina que en la motivación. Físicamente estoy óptimo porque entrené boxeo todo el verano, eso te requiere mucho físico, mucho cardio, mucha musculatura, resistencia, potencia, agilidad”, enumera.

En cuanto a su vida sentimental, Rai dice que está soltero y disponible. Pero en “¿Ganar o Servir?” se reencontrará con Fran Maira, con quien tuvo una tentativa de romance antes de ser compañeros del reality anterior.

“Encuentro increíble estar con ella. Nunca tuvimos una relación formal, fue hace mucho tiempo, y sé que lo nuestro se prestó para malentendidos, pero somos muy buenos amigos y sin duda vamos a tener una relación excelente adentro”, sostiene.

Además, confiesa que entra soltero y disponible. “Si encuentro a alguien que me llame la atención, que sea de mi gusto, no tengo problemas en tener una relación. Todo depende de tener una buena conexión”, indica, añadiendo que lo único que quiere es, además de ganar, pasarlo bien en el encierro.

“Me gusta que se esté dando otra oportunidad televisiva, lo veo como algo entretenido en este minuto de mi vida. Voy a disfrutarlo, voy a vivir esta nueva experiencia, voy a ver ahí el día a día lo que va pasando y disfrutar nomás, disfrutar que la vida es corta, así que estoy aquí listo para todo lo que venga”, manifiesta.

Y aunque ya lo habremos visto en dos realities, para Rai la televisión es sólo uno de sus intereses. “Cuando era más chico me gustaba harto el tema de la actuación, recuerdo que veía películas y me gustaban las escenas, las volvía a repetir. Después con el tiempo fui dejando atrás eso, pero no descarto tomar cursos de actuación si se da la oportunidad”, señala, y agrega que de todos modos acaba de terminar una carrera universitaria.

“Egresé de Agronomía, es una carrera que me gusta harto. En el futuro me gustaría dedicarme a eso, a la producción de hortalizas, de comida, trabajar en un campo, y paralelamente seguir en televisión, idealmente si se da la oportunidad de actuar, lograr aparecer alguna vez en una serie además de hacer realities”, planifica.

Cabe destacar que tras la exitosa experiencia del canal Tierra Brava Extendida que se emite por los cableoperadores VTR y Claro, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado” también se emite por VTR y Claro y cuenta con contenido exclusivo todos los días por dichos servicios de televisión de pago.