En una revelación que ha tomado por sorpresa a propios y extraños, la diputada y periodista Pamela Jiles ha desvelado un inesperado vínculo que la unió al fallecido expresidente Sebastián Piñera en el mundo de la farándula.

Durante el último capítulo del programa “Podemos Hablar“, la denominada “Abuela” no dudó en compartir detalles sobre cómo el exmandatario fue clave en su ingreso y posterior desarrollo en el espectáculo televisivo.

Fiel a su estilo franco y sin filtros, Jiles relató con lujo de detalles cómo Piñera la ayudó a conseguir trabajo en reiteradas ocasiones, destacando que “fue él quien la ingresó a mí a la farándula, fue Sebastián Piñera, personalmente, a través de un llamado telefónico“.

La inesperada confesión de Pamela Jiles

La primera vez que el expresidente le tendió una mano laboral fue hace varios años, después de que Jiles lo entrevistara.

Tiempo después, cuando la periodista se encontraba desesperada por sacar adelante su proyecto televisivo “La Pluma”, un programa en el que entrevistaría a políticos rodeados de vedettes desnudas, acudió nuevamente a Piñera.

“Ningún político quería ir y yo desesperada con mi proyecto digo ‘voy a llamar a Piñera’ y van a creer que me salvó. Fue y no conforme con eso, años después me salvó por tercera vez“, recordó la diputada.

Esta tercera oportunidad laboral que Piñera le brindó a Jiles fue particularmente sorprendente.

En esa ocasión, la periodista había aparecido en una franja electoral promoviendo a un candidato distinto al exmandatario, quien en ese momento también se encontraba en carrera presidencial.

“Ustedes me creerán que me llama Piñera y me dice que consideraba que era un atentado a la libertad de expresión… él para resarcir esa injusticia me convocaba al día siguiente a CHV, para qué empezará a trabajar en SQP“, reveló Jiles.

Estas confesiones han generado un revuelo en la opinión pública, ya que nadie imaginaba el vínculo que unía a la controvertida diputada con el fallecido expresidente.