Continúan las polémicas al interior de “¿Ganar o servir?” y esta vez las que protagonizaron una fuerte discusión fueron Faloon Larraguibel y Oriana Marzoli.

En la instancia, ambas se levantaron la voz y sus compañeros debieron separarlas, puesto que estaban muy alteradas.

Tras ello, Oriana no se aguantó las lágrimas y conversó con sus más cercanos del reality.

Ahí, la chica reality admitió que ya no quería tener este tipo de peleas, puesto que no querría seguir con su estigma de conflictiva.

“Yo ya estoy grande, tengo 32 años y las peleas que tenía de este estilo, yo ya no las quiero tener desde hace tiempo”, comenzó diciendo.

Asimismo, agregó “cuesta morderte la lengua y yo no me quiero mostrar más así. Yo me quiero desperfilar de eso”.

Por último, recalcó “es que yo no quiero quedar mal, no quiero ser como cuando tenía 23 años. No quiero esto, no me soporto por haber caído en esto. Yo no soy así. Yo no soy esa. ¿Para qué me rebajé al nivel de esta ordinaria?”.

Recordemos que, Oriana es reconocida por ser una de las más conflictivas en los espacios de telerrealidad.