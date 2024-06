Comparte

Yamna Lobos generó gran repercusión en las redes sociales tras publicar una serie de fotografías.

Todo esto, porque los cibernautas se sorprendieron al ver que su apariencia física estaría muy distinta a lo que era antes.

Bajo ese contexto, algunos comentaron que estaba “irreconocible”, mientras que otros, sostuvieron que no debían decirle ese tipo de opiniones, ya que si se hizo una intervención estética es cosa de ella.

“La Yamna se operó entera la cara no quedo nada de ella”, “Irreconocible”, “Esa mujer al parecer no se quería mucho, porque la Yamna desapareció”, “Busco a Yamna y de verdad no sé cuál es!! O no salió en las fotos??”, “No hay ninguna Yamna, eres otra persona!”, fueron algunas de las palabras de los usuarios de Instagram.

Por otra parte, estaban quienes pedía que parar de hacer estos comentarios y aseguraban que solo a ella le debe importar su nuevo aspecto.

“Yo la encuentro que está en su mejor momento, queriéndose , mimándose y autocuidándose”, “Se ve super linda, déjenla tranquila”, “Yo encuentro que si se hizo algo quedó regia! La que puede puede! y la que no… aplaude!”, “Me encantó su cambio! Se ve hermosa”, aseguraron algunos.

Revisa la publicación de Yamna Lobos