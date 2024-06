Comparte

Michelle Calvalho arremetió con todo contra quienes critican su acento y cuerpo en redes sociales.

La modelo compartió un registro donde responde sin filtro a los usuarios que la critican por mantener el acentro de su país de origen (Brasil) viviendo en Chile.

“Soy brasileña, soy de Brasil, entiende. Nunca voy a hablar como ustedes, no es porque no quiera, es porque no me sale (…) Si no te gusta, sal de aquí, ¿por qué me miras?”, señaló.

A lo anterior, la modelo agregó: “Me tienen chata de gente hue… que habla mierda. Entiendan de una puta vez por todas, porque hay que hablar así como medio agresivo para que la gente entienda“.

Posteriormente se refirió a los que la cuestionan por su nueva figura: “Yo, Michelle Carvalho, hoy en 2024 tengo 31 años. Yo ya no tengo 18, olviden esa imagen de mierda que ustedes tienen de mí“, lanzó.

“Michelle de 18 años ya no está ¿Por qué? Porque me la comí. No está, la gente crece. Han pasado casi 13 años”, agregó.

“¿Podría estar mejor? Podría, pero no estoy porque no quiero. No quiero ir al gimnasio, no quiero comer sano, no estoy ni ahí (…) ‘¿Ay, por qué no te operas?’ ¡Porque no quiero!“, manifestó Michelle.

La exchica reality también arremetió contra quienes señalan que sus cambios se deben al “karma” por sus desencuentros con Dominique Gallegos en el pasado, de quien se burló por su figura.

“Esto son consecuencias de mi actitud. (…) Es porque me gusta comer, porque tengo enfermedades que se me fueron desarrollando ¿Karma de qué? ‘¡Ay! Porque le dijiste a la otra chancha’ ¿Y? ¿La otra (Dominique) está reclamando? (…) Ya no le importa”, comentó.

Además, recordó: “Con Dominique ya hablamos, 12 años atrás ya se habló“.

“Mi pasado no me define. Haberme equivocado una pu… vez cuando tenía 18 años no me define“, cerró.

