Continúan las polémicas y los coqueteos al interior del reality “¿Ganar o servir?” y esta vez la protagonista es Camila Recabarren.

Todo esto, porque la exMiss Chile intentó coquetear nada menos que con la exesposa de Eduardo Vargas, Daniela Colett.

Al inicio fue Luis Mateucci quien insinuó que a la brasileña le podrían gustar las mujeres, sin embargo, ella aseguró que solo sentiría atracción por los del sexo opuesto.

“No me gustan las mujeres, nunca he estado con mujeres y nunca voy a estar. Me gusta el hombre macho, testosterona”, confesó Daniela.

Frente a ello, Camila aprovechó la instancia y lanzó la siguiente frase: “Te va a gustar. Las caricias de una mujer a otra son muy suaves”.

Cabe recordar que, Recabarren en conversación con sus amigas del encierro ya había confesado que se sentía atraída por Colett.

“Me enamoro de puros amores prohibidos”, comentó Camila en esa instancia, según consignó La Cuarta.