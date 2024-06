Comparte

Desde este jueves 6 de junio está disponible en Youtube el nuevo programa de Pedro Carcuro Leone, destacado periodista y presentador de Televisión Nacional de Chile (TVN) que en las últimas semanas ha marcado presencia por primera vez en las redes sociales y plataformas digitales.

Pedro Pé, al estilo del De Pé a Pá que marcó una era en la televisión chilena, es el nuevo espacio de conversación que lanzó el legendario narrador deportivo, donde Claudio Palma fue el primer invitado.

El relator de TNT Sports y Chilevisión conversó por cerca de 30 minutos con su colega en un diálogo que tuvo de todo.

Repaso por la vida, confesiones en torno a sus labores y la sabrosa arista de una supuesta polémica que los envuelve en la batalla por el rating mientras transmitían los mejores años de la selección chilena. También hubo espacio para que Palma volviera a poner fecha de retiro y una pequeña crítica a los relatores argentinos.

Pedro Pé con Pedro Carcuro

Confesiones de Claudio Palma en el programa de Pedro Carcuro

Una de las interacciones sabrosas que dejó Pedro Pé fue la lucha por la sintonía que ambos relatores sostuvieron en la mejor época de la Generación Dorada de la Roja. Uno por TVN y el otro por Canal 13 y Chilevisión. Desmienten una rivalidad por este tema.

“Agarraste el momento peak de la Generación Dorada, 2014, 15, 16 y 17, yo el 14 y me tuve que devolver para Chile”, le dijo Carcuro.

“A mí si algo me molestaba en estas coberturas, de verdad, era el tema del rating. Yo terminaba el partido y me iba. Entiendo que los números pesan y son factor relevante en la televisión, pero me juramenté que los números no podían cambiar mis estados de ánimo. Sé que mucha gente se enferma por este tema”, respondió Palma.

“Hay reacciones exageradas… El rating es un poco como una droga. Cuando te está yendo bien te vas con el ánimo para arriba, para arriba. Y de repente cuando te va mal quedas aplastado en el piso. No se puede vivir. Yo lo viví con mucha más intensidad que en el fútbol en el De Pé a Pá. Era una pelea durante 10 años todas las semanas”, replicó el rostro de TVN.

Estas frases y muchas más las puedes encontrar en el capítulo 1 de Pedro Pé que está disponible en el canal de Youtube Pedro Carcuro Oficial.