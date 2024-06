Comparte

El capítulo de “¿Ganar o Servir?” emitido este lunes estuvo marcado por la intensa rivalidad entre el recién ingresado Fabio Agostini y Luis Mateucci, y por el duelo a muerte en el que el español logró eliminar de la casona a Christian Mujica.

Ambos participantes se enfrentaron en una ardua competencia que determinó quién permanecería en el reality de Canal 13.

La prueba consistía en transportar cinco monedas desde la parte superior del torreón, poniendo a prueba la fuerza, resistencia física y concentración de los participantes.

Desde el comienzo, Fabio tomó la delantera, aunque Christian logró acortar distancias en algunos momentos.

Sin embargo, después de un intenso y prolongado recorrido, Agostini logró alzar la espada y proclamarse ganador del duelo mortal.

Las reacciones que dejó el duelo de Fabio y Christian Mujica en “¿Ganar o Servir?”

“Lo que acabo de vivir es como si me hubieran tirado un jarrón de agua fría, y admito que es un muy buen competidor. La verdad es que lo felicito, y es una lástima que se vaya tan rápido porque tiene mucho potencial“, declaró el vencedor de la noche.

Por su parte, Christian Mujica reconoció la derrota y felicitó a su rival: “Fue una competencia dura, y lo bueno es que me voy con el campeón de ‘Tierra Brava’. Un gusto haber competido contigo porque eres un buen rival, no hay nada que decir“.

“Fallé en detalles técnicos, y creo que si hubiese estado a un cien por ciento, habríamos estado más a la par. Con el tendón que tengo mal en el dedo, me costaron los agarres, que fue en lo que fallé“, reflexionó.

El ahora eliminado del reality show se despidió con emotivas palabras: “Me voy con todo el cariño que me dieron y se agradece un montón todo el apoyo que me dieron en la competencia. Me los llevo a todos en el corazón… es difícil convivir con muchas personas y con personalidades muy distintas“.

Fabio, el ganador de la noche, se unirá al equipo “Resistencia”, además de conservar el rol de Señor, y Gala Cardirola será su sirvienta.

Los emocionantes y tensos enfrentamientos de “¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado” continúan de domingo a jueves a las 22:10 horas por las pantallas de Canal 13 y sus plataformas digitales.