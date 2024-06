Comparte

El reconocido comediante Ernesto Belloni, famoso por su icónico personaje Che Copete, analizó recientemente la rutina de regreso de Yerko Puchento en el programa “Podemos Hablar”.

En una aparición en el espacio “Que te lo digo” de Zona Latina, Belloni ofreció su perspectiva sobre el esperado retorno de Puchento, asegurando que tuvo los resultados esperados y puntualizando el posible problema que podría enfrentar.

Belloni, quien se declaró fan del trabajo de Daniel Alcaíno, no quedó completamente satisfecho con la presentación de Yerko en Podemos Hablar.

Según el intérprete de Che Copete, el personaje de Alcaíno enfrenta el desafío de que “en la actualidad no se puede hablar mucho”.

La crítica de Che Copete a Yerko Puchento

Con una voz reflexiva, Belloni expresó: “No dio el resultado que esperaba, no fue tan publicitado su regreso, quizás porque no se puede hablar mucho hoy día, hay que hablar con mucho cuidado. Pero no fue tan exitoso como yo esperaba”.

A pesar de su crítica, Belloni mostró su apoyo a Yerko Puchento y su deseo de que tenga éxito, añadiendo: “Aún así, le deseo que le vaya muy bien, porque necesitamos escuchar cositas”.

Yerko Puchento regresó el pasado domingo en Podemos Hablar, donde abordó diversos temas, desde política hasta farándula, con su característico estilo irreverente.

Sin embargo, algunas de sus bromas, como la referencia al caso de Carla Jara y Francisco Kaminsky, causaron controversia.