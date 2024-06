Comparte

Kathy Contreras, quien se hiciera famosa gracias a su participación en Calle 7 y varios reality show en diferentes canales, fue la invitada estelar, la noche de este jueves en el programa Caja de Pandora, emitido por La Red Tv.

La reconocida influencer, comunicadora y bailarina, en conversación con las conductoras Eva Gómez y Marilyn Pérez, habló sobre sus proyectos televisivos y realizó íntimas declaraciones.

En la actualidad, conduce Oll Impacto, programa que también se emite por la señal de La Red Tv. Sobre su presente televisivo, declaró que, “tuve que leer harto de lucha libre, tuve que leer mucho de lucha libre y estuve trabajando con Diego también, Aranis, que es youtuber y que es experto en lucha libre y entonces, me he asesorado mucho con él”.

La ex chica reality, también se refirió a la comentada fotografía que subió a sus redes sociales comiendo su propia placenta, la que causó diversas opiniones entre los cibernautas, al respecto aclaró, “a ver, ahí hubo un tema que se habló mucho en las redes sociales, que a mi igual me da mucha risa leerlo… como que, no es que te lo sirvas como un bistec, ¿cachaí?, así como que estoy comiendo así a lo caníbal… no, existe una medicina que es ancestral qué son cápsulas, donde, donde está hecha de la placenta”.

“Hay un concepto que se llama Doula, que es una mujer que te acompaña en todo tu proceso de gestación, hasta el parto. Y ésta mujer se encarga de hacerte esta medicina que, tú te tomas, te tomas estas cápsulas y te da energía; es como comerte a ti misma, como este concepto me como a mí misma para tener energía, porque después depa pasar de un postparto, osea, yo pasé por un postparto normal donde sangre muchísimo, como un mes postparto y necesitas en el fondo como tener ese shock de energía”, explicó Contreras.

Hace un tiempo atrás, la popular influencer, habló sobre su particular sanación con el “huevo Yoni”, según relató, su interés por este tema comenzó debido a situaciones familiares que la llevaron a buscar apoyo espiritual.

Fue en ese contexto que la bailarina confesó que, “pa’ contextualizarlos, es un tema que no he hablado mucho”.

“Yo me enteré a los 21 años que mi papá, el que me había puesto mi apellido, no era mi Padre, yo tengo 34 hoy día. Entonces, desde a raíz de eso, que se me desarmó el mundo, yo estaba en Calle 7 y me ofrecieron entrar a un reality, tu qué estuviste allá dentro, es una muy buena puerta, como decía la pregunta, de escapar un poquito de esta realidad, que en el fondo con 21 años, es un poquito más difícil de enfrentar “, declaró.

Recordemos que los “Huevos Yoni” o huevos vaginales sirven para conocer y trabajar el suelo pélvico y la zona vaginal de la mujer. En esa misma línea explicó que, “es una medicina también, que en el fondo todas estas medicinas ancestrales, van a lo mismo no, como a sentirte más segura, en el mundo de la materia, a tener más autococimiento de una misma”.

“Este huevito, se puede usar fuera de tu cuerpo, ya… haciéndole cariñito y todo, porque dicen que las piedritas, como que dan esta dalquimia en el cuerpo, energía y dalquimisan como el cuerpo, porque son piedritas, vienen de la madre tierra, de la naturaleza”, precisó la influencer.

Por otro lado, al ser consultada sobre la posibilidad de tener su propio OnlyFans, “yo salí en las últimas noticias hablando que yo había abierto Unlock, que también es una de estas plataformas de contenido”.

“Y yo estando, siendo mamá, teniendo mi pareja estable y todo, en un minuto dije, bueno, si me gusta hacer esto y entran unas lucas, veamos que pasa, lo abrí y de repente empecé a ver los ceros, como al primer mes”, relató Kathy Contreras.