En el reciente episodio de “Podemos Hablar” participó como invitada Paty López y habló con Julio César Rodríguez de diferentes temas.

Entre ellos, contó sobre su decisión de irse a vivir a Eslovenia, el país de origen de su esposo, con quien tiene un bebé.

Bajo ese contexto, sostuvo que vivió un episodio muy violento en la carretera, lo que fue para ella la gota que rebalsó el vaso.

“Estaba embarazadita después de mucho tiempo, bueno, logré embarazarme y fue de alto riesgo. Lo pasé muy mal, viví algunos episodios un poco fuertes, violencia vial, le digo yo”, comenzó diciendo la actriz.

“Chile para mi gusto está muy violento, lamentablemente, la gente está muy agresiva”, agregó.

Tras ello, entregó detalles sobre el ataque que recibió “un tipo me hizo una maniobra muy peligrosa en la carretera, me pasó por el lado mío, me golpeó el retrovisor, fue complejo y yo quedé bien asustada”.

Finalmente, comentó que su esposo la motivó a tomar la decisión “me dijo ‘vámonos a Eslovenia, te cuido allá, allá tengo trabajo, mi gente, puedes estar en la casa tranquila’. Y fíjate que no lo tenía pensado, confié y bueno, me fui a vivir mi embarazo”.