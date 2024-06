Comparte

Shirley Arica reveló la razón del fin de su relación con Arturo Longton. La modelo peruana y el emblemático chico reality comenzaron su romance en “Ganar o Servir”, sin embargo tras la salida del reality el pololeo no prosperó.

En el programa Sin Editar de Pamela Díaz, la modelo apuntó a Longton como el responsable del distanciamiento y afirmó que para ella la relación iba más allá de lo televisivo.

“Lo de Arturo quedó en nada, no por mí, porque todo quedó bien hasta que él se fue, nos despedimos y el típico ‘oh te vas, te voy a extrañar’ y eso. Y habíamos planeado pasar Año Nuevo juntos, entonces yo como buena canceriana idealizo todo y las relaciones y dije ‘bueno, ya encontré a mi media naranja contra todo pronóstico. Sí, yo me proyectaba con él'”, expresó.

Junto a lo anterior, Shirley afirmó que “Hicimos planes, conversamos (…) Fue verdad pero no prosperó“.

Finalmente, Shirley recordó: “Yo ya había hecho mis planes y de la nada él me escribió y me dijo en un mensaje ‘mira, sabes qué he pensado bien las cosas y yo creo que es mejor que dejemos las cosas hasta acá’. Y yo en mi cabeza decía y mi viaje de Año Nuevo, mi maleta, mis planes y nuestro amor…”