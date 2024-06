Comparte

El pasado domingo, en el marco del Día del Padre, las redes sociales se llenaron de mensajes conmemorativos y celebraciones.

Entre los numerosos homenajes, el actor Cristián de la Fuente compartió una publicación particularmente sensible dedicada a su padre, Hugo de la Fuente, quien falleció hace 27 años.

A través de su cuenta de Instagram, Cristián inició su mensaje con una profunda reflexión: “Un día más sin ti. Un día del padre más mandándote un beso al cielo en vez de dártelo con un abrazo”. Estas palabras resonaron con muchos de sus seguidores, quienes se conmovieron con su honestidad y vulnerabilidad.

Las palabras de Cristián de la Fuente

El actor continuó su publicación expresando la necesidad de compartir sus vivencias con su padre, aunque sea de manera espiritual.

“Un día más que tengo que contarte mis triunfos y derrotas en mis sueños. Un día más que busco señales como respuestas a las preguntas que te hago en mi mente”, escribió.

Cristián de la Fuente también reveló cuánto extraña la presencia física de su padre: “Un día más que daría todo por estar contigo. Un día más… así vivo desde que te fuiste. Un día más… un día a la vez”.

Estas líneas reflejan la profunda conexión y el dolor persistente que siente por la ausencia de su progenitor.

En una nota más positiva, Cristián compartió una imaginativa conversación con su padre: “Pero vamos bien. Mejor. Mucho mejor… y si hoy nos tomáramos un café, te reirías y estarías orgulloso de mí… así que, como siempre, me tomaré dos… uno por ti y uno por mí… porque dos sencillos no es lo mismo que uno doble…”. Esta metáfora del café no solo es un tributo conmovedor, sino también una muestra de cómo mantiene viva la memoria de su padre en su día a día.

La publicación de Cristián de la Fuente recibió una avalancha de comentarios y muestras de apoyo de sus seguidores.

“Estaría orgulloso de ti“, “Bellísima reflexión” y “Tu padre estaría feliz con tus logros“, fueron solo algunos de los mensajes que recibió.

Aquí puedes ver la publicación: