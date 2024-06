Comparte

Recientemente, Shirley Arica, la exparticipante de Tierra Brava, participó como invitada en el programa “Sin Editar” de Pamela Díaz y habló sobre diferentes temas.

Como era de esperarse, la “Fiera” le preguntó a la peruana sobre su amorío con Uriel Romero, más conocido como “El Futuro fuera de órbita”.

“¿Y Futuro?”, le consultó directamente Díaz, a lo que Shirley aprovechó de bromear y se limitó a responder “estoy trabajando en mi futuro”.

“No te dije Uriel, no quise decir que están juntos”, insistió Pamela y posteriormente, comentó “ya people queremos decirles que está pololeando con Futuro y que está muy enamorada”.

Finalmente, la animadora no se contuvo y lanzó su opinión sin filtro sobre este llamativo romance de los chicos realities.

“Yo no creo que duren mucho. No, porque esta tiene un genio de miercale igual hay que tenerla como bien, si no es tan fácil y no aguanta nada”, cerró Pamela.