Comparte

Como es sabido, la conductora de televisión, Melina Noto, y el chico reality, Pangal Andrade, tienen una relación amorosa bastante fuerte.

De hecho, el deportista en “¿Ganar o servir?” ha comentado en más de una ocasión que le gustaría formar una familia con la argentina.

Bajo ese contexto, la comunicadora habló con Publimetro y reveló que ella tendría las mismas proyecciones con el jugador del reality de Canal 13.

“No sé si uno puede decir una fecha para ser padre, porque hay muchos factores”, comenzó diciendo, puesto que Pangal dijo que quiere ser papá.

“Sí, definitivamente me proyecto en tener una familia con él, pero no es algo que por arte de magia uno queda embarazada, y creo que también hay muchas presiones al respecto”, aseguró.

Tras ello, explicó que los planes de formar familia están, pero no saben cuándo “entonces, no sé si podría decirte sí, tal día, pero sí me proyecto en tener una familia con él a largo plazo”.

Finalmente, recalcó que sus intenciones con Andrade son “casarme, tener hijos y todo…”.