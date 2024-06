Comparte

Tati Farkas, hija del conocido empresario y filántropo Leonardo Farkas, ha emocionado a las redes sociales con un conmovedor mensaje dedicado a su padre.

Aprovechando el pasado Día del Padre, la joven compartió una fotografía junto a su progenitor, acompañada de un emotivo texto que resalta la relación especial que tienen.

En su cuenta de Instagram, Tati Farkas expresó su gratitud y admiración por su padre con palabras llenas de amor y agradecimiento.

“¡Dios me bendijo con un padre que tiene el corazón y el espíritu más grandes del planeta!”, escribió al inicio de su mensaje, destacando las cualidades de su progenitor.

La joven continuó elogiando a su padre, señalando: “Me has enseñado a vivir con gratitud, a ser una persona generosa, cálida y amorosa. Has nutrido y alentado mi espíritu libre y mi gran hambre de vida”.

Tati Farkas también mencionó cómo su padre la ha empoderado e inspirado, trayendo alegría a su vida.

“Me empoderas, me inspiras, traes pura alegría a mi vida y me siento triste de no tomarme el tiempo de decirte lo agradecida que estoy”, añadió, destacando la importancia de expresar gratitud y aprecio hacia aquellos que amamos.

Además, la joven manifestó su deseo de que todos los niños puedan tener un padre como el suyo. “Deseo que cada niño tenga un padre como tú. ¡Dios te hizo perfecto, nunca lo olvides!”, cerró su emotivo mensaje. Este deseo resuena con la esperanza de que más personas puedan experimentar el amor y el apoyo que ella ha recibido de Leonardo Farkas.

Aquí puedes ver la publicación que compartió Tati Farkas: