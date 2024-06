Comparte

Yamna Lobos entregó su opinión sobre Carla Jara y reveló un desconocido episodio durante su tiempo en el popular programa juvenil Mekano.

En el reciente episodio del programa “Que te lo digo” de Zona Latina, Lobos habló sobre un triángulo amoroso que las involucró a ambas.

“Yo alcancé a compartir con ella como compañera, como amiga”, comenzó relatando. “La verdad es que yo no tuve muy buena experiencia con ella, siendo súper sincera, también por un hombre“, confesó en el espacio.

Sergio Rojas, presente en el estudio, preguntó directamente si Jara le había robado el novio. “Sí, lo que pasa es que nosotras éramos muy amigas en un periodo y justo yo estaba pasando por un momento muy malo, había terminado con mi pololo de ese tiempo y yo le contaba a ella mis cosas, mis penas de amor, porque era mi amiga en ese momento y yo me quedaba en su casa”, explicó.

“Un día me enteré por la hermana de mi ex, ella me contó (…) me dijo ‘sabes qué, estoy haciendo el loco hace rato, porque pasa esto y esto’. Y bueno, efectivamente era así”, recordó.

Yamna admitió que no confrontó a Carla Jara en ese momento: “Yo (era) ‘pollo’ en ese tiempo, ni siquiera fui capaz de encararla, me dio pena nomás. Nunca le dije nada. Yo creo que ahora si me escucha se va a acordar”.

“Ella me daba consejos”

La relación entre las dos se enfrió después del incidente y Lobos fue despedida de Mekano. “Me fui bien derrotada”, confesó.

“Parece que fue algo muy a la ligera. O sea, nosotros estábamos en ese proceso de terminar, pero yo le contaba mis penas, si eso fue lo que más me dolió. Yo le contaba, yo que estaba enamorada, y ella me daba consejos…” agregó.

“No se portó muy bien en ese momento“, cerró Yamna