En febrero, Pedro Carcuro cumplió 79 años. A pesar de los cuidados que debe tener a su edad, el icónico comentarista se define como un hombre sano. Sin embargo, en este 2024, su salud ha presentado complicaciones, comenzando con una repentina hemorragia nasal que sufrió mientras conducía su vehículo, lo que lo obligó a someterse a una pequeña intervención quirúrgica.

Tras algunos días de recuperación, Carcuro decidió seguir adelante con sus obligaciones profesionales y en su cuenta de Instagram, donde estrenó “Pedro Pé”. También participó en el rodaje de un comercial para un supermercado que salió al aire recientemente con motivo de la Copa América. “Uno tiene que trabajar, si te vas para la casa es que estás fregado”, comentó el periodista, quien ha estado en televisión por más de 50 años.

Pedro Carcuro preocupa por su estado de salud

El pasado viernes, la situación se volvió más grave. Tras varios días sin sentirse bien, Carcuro fue trasladado a la Clínica Los Andes, donde se le detectó una arritmia cardíaca como consecuencia de una insuficiencia en su corazón. Respecto al problema de salud, conversó con La Hora.

“Me realizaron una serie de procedimientos y me siento mejor, pero la firme es que no estuve bien. Mira, uno es viejo, uno mira las caras de quienes te atienden y no eran las mejores, estaban todos muy nerviosos. Ojalá no sea nada más y que ya esté todo controlado”, comentó Carcuro al citado medio, desde la habitación donde estará internado por al menos cinco días.

A pesar de su estado de salud, Pedro Carcuro mantiene su optimismo y espera estar de vuelta en el trabajo el próximo jueves. “El jueves espero estar de vuelta en el trabajo”, agregó el comunicador.

Incluso, desde la clínica, Carcuro no perdió el humor y contó que se dio el tiempo para ver el partido de Chile contra Perú por la Copa América. “Ahí estuve mirando en un computador, no fue el mejor partido en realidad. Ojalá mejoren, sino la cosa se nos va a complicar”, finalizó.