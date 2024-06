Comparte

Recientemente, Arturo Longton participó como invitado en el programa “Sin Editar” de Youtube de Pamela Díaz y habló sobre varios temas.

Como era de esperarse, la “Fiera” le consultó sobre su paso por el reality de Canal 13 llamado “Tierra Brava” y aseguró que lo pasó mal.

Frente a ello, Díaz le comentó que al principio lo vio muy bien y que “fluía” y hacía reír a los demás, sin embargo, con el paso de los días todo fue decayendo.

Él lo admitió y luego, contó que su peor momento en el encierro fue cuando en medio de una competencia cayó desde dos metros.

“Me caí de una cuestión muy alta y quedé con todo morado (…) Caí de lado y la pierna me apretó los testículos con todo, y quedé todo morado. Meaba sangre ese día”, reveló el chico reality.

“Yo me debí haber ido”, aseguró y luego, agregó “ahí estaba la señal divina, hubiera evitado todo lo que viví después… pu… que me arrepiento”.

Esto, bajo el contexto de que posteriormente tuvo un romance bastante polémico con Shirley Arica.

Finalmente, recalcó que no repetiría esos momentos “uno dice que en ‘la vida uno no se puede arrepentir porque son experiencias y a aprendizajes… Me meto en la ra… esa frase: Yo me arrepiento”.

Revisa la entrevista de Arturo Longton