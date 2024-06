Comparte

Recientemente, Camila Nash fue con todo y piropeó a Pailita en sus redes sociales, lo que generó varias reacciones.

Todo esto, cuando el cantante urbano subió una foto sin polera y Vale Roth etiquetó a la exCalle 7 y escribió “es el colágeno que necesitas”, a lo que Nash respondió “pensé lo mismo”.

Tras ello, el artista urbano subió a sus historias de Instagram una foto donde mostraba sus zapatillas y las de una mujer, quien sería su nueva pareja.

Frente a ello, en una conversación con Publimetro, Camila reaccionó a ello y reveló que encuentra “guapísimo” al intérprete de “Parcera”.

“No me había percatado de lo guapo que era hasta que vi ese post sin polera. Por eso reaccioné, porque realmente está como quiere. Súper sexi. Me sorprendí. No había reparado en él, por eso cuando vi la foto dije ‘Pailitaaa’”, comentó.

Luego, recalcó que sería “colágeno” para ella, puesto que el artista es mucho más joven.

Bajo ese contexto, Nash reveló que ella creía que luego de su comentario, la pareja le habría pedido “oficializar” su relación en las redes, puesto que él hasta le vio sus historias.

“Le causó curiosidad saber quién era yo, porque sí me vio las historias”, aseguró.

“Yo creo que fue gracias a mí. Así que la polola me la debe”, cerró la creadora de contenidos en tono de broma.