Recientemente, se confirmó la ruptura entre Raquel Argandoña y Félix Ureta tras varios años de relación. Aunque la noticia se dio a conocer hace poco, la pareja decidió poner fin a su romance hace ya cinco meses.

Durante este tiempo, salieron a la luz conversaciones íntimas entre Ureta y Francesca Frazense, una conocida de Argandoña, lo que avivó aún más la polémica.

En este contexto, Raquel aprovechó un reciente episodio de “Tal Cual” para hacer una broma sobre su quiebre y lanzar una advertencia a sus futuros pretendientes.

La singular advertencia de Raquel Argandoña

“Voy a ser infiel”, afirmó Argandoña, mientras conversaba sobre las infidelidades junto a José Miguel Viñuela y Marlen Olivari. Durante la charla, Raquel reveló que había sido infiel a una expareja en una ocasión.

“Una sola vez fui infiel, me rehabilité y no me sirvió de nada. Ahora, siempre voy a ser infiel”, expresó Raquel con determinación. La presentadora agregó con una sonrisa: “Esa es la actitud”.

Continuando con la conversación, Argandoña señaló que había sido “súper bien portada” en sus relaciones anteriores. Sin embargo, tras no obtener beneficios de su buen comportamiento, ha decidido cambiar su enfoque.

“Me rehabilité y no me sirvió de nada, así que ahora voy a ser bien suelta”, comentó con humor.

“Voy a ser bien suelta, así que el que esté conmigo debe saber que voy a ser infiel”, declaró Raquel Argandoña.

Raquel continuó con su tono jocoso: “Te quedas o te vas. Te voy a ocupar solamente”, dijo entre risas. “Voy a ser infiel”, insistió, subrayando su nueva postura en las relaciones.

Aquí puedes revisar el programa completo: