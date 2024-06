Comparte

En el reciente capítulo de “¿Ganar o servir?”, Faloon Larraguibel sorprendió a Oriana Marzoli y Fran Maira.

Todo esto, después de una actividad donde las mujeres de la competencia desfilaran con lencería y ropa del “2024” y los hombres elegían a la mejor.

Luego de que los competidores dieran a Faloon como la ganadora, Karla Constant le contó que su premio era poder vestirse con su ropa durante 24 horas y que además, le podía extender este beneficio a una amiga.

Fue ahí cuando la exchica Yingo contó que a ella le daba lo mismo la ropa y decidió ceder su gratificación a nada menos que Oriana Marzoli y Fran Maira.

“Yo no quiero, pero a dos amigas. Yo creo que voy a elegir a Oriana y a Fran”, comenzó diciendo Faloon.

Tras ello, añadió “la verdad es que yo estoy súper cómoda con la ropa de acá, no me molesta para nada. Pero me di cuenta que a Oriana le gusta mucho arreglarse, a Fran igual. Entonces es un regalito para ellas”.

Sin duda su decisión generó la reacción de Oriana y Fran, quienes se mostraron muy felices.

“¿Es en serio? Me muero…”, gritó la española-venezolana y luego, agregó “es lo mejor que me han podido hacer, es el mejor regalo. Me parece increíble, de verdad gracias”.

Asimismo, reconoció que ahora se llevaría mejor con Larraguibel “ya últimamente no estamos peleando, así que lo encuentro coherente en esta ocasión, pero no sabes lo feliz que me acabas de hacer”.

“Eso igual a mí me alegra, ver a la gente feliz y que disfrute, eso a mi me alegra”, cerró Faloon.