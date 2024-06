Comparte

Milagros Zabaleta, hija del reconocido actor chileno Jorge Zabaleta, ha compartido con sus seguidores un difícil momento de salud.

A través de sus historias de Instagram, Milagros expuso un brote severo de acné que ha impactado significativamente su autoestima.

La joven influencer de 18 años explicó que “estoy pasando por un momento malísimo con mi cara, me siento fea y con poco ánimo. Es difícil para mí porque trabajo con mi cara y así no me dan ganas de salir“. Este problema de salud ha afectado su bienestar emocional y social.

Milagros detalló que el brote de acné se debe a factores hormonales y al estrés. “Hay muchos factores que llevan a un brote, en mi caso es hormonal y estrés. Cuarto medio me está poniendo las cosas un poco cuesta arriba y mi autoexigencia está haciendo que mi cuerpo reaccione”, afirmó.

El mensaje de la hija de Jorge Zabaleta

Además, la joven quiso compartir su experiencia para ayudar a otros que puedan estar pasando por situaciones similares.

“No soy la única que lucha contra el acné, pero es totalmente normal. No se quieran menos, no les de vergüenza, no son menos bonitas por tenerlo“, expresó Milagros en un mensaje de apoyo y solidaridad a sus seguidores.

Milagros Zabaleta ha utilizado sus redes sociales para documentar su proceso y ofrecer consejos a otros.

“Les voy a mostrar mi proceso y les voy a dar los tips que me vayan funcionando“, aseguró. Este gesto ha generado una ola de apoyo y comprensión entre sus más de 79 mil seguidores en Instagram.

Aquí puedes ver un registro que compartió: