Un grave accidente fue el que sufrió el exfutbolista Luis Jiménez el pasado viernes, mientras regresaba de las grabaciones de su programa.

La periodista Cecilia Gutiérrez desclasificó una fotografía del incidente, que habría ocurrido pocos días antes de que Coté López, esposa de Jiménez, anunciara su separación definitiva en redes sociales.

De acuerdo a Gutiérrez, varias fuentes confirmaron que el viernes pasado, Jiménez tuvo un incidente en su camioneta.

La comunicadora sostuvo que no hubo constatación de lesiones ni denuncia en Carabineros, ya que no se registraron heridos. Sin embargo, Coté López tuvo que ir a buscar a su esposo tras el accidente.

“Varias fuentes coinciden en que el viernes él tuvo un incidente en su camioneta saliendo de la grabación de su programa. No hubo constatación de lesiones, no hubo denuncia en Carabineros ni nada, porque no hubo lesionados”, explicó la panelista de “Sígueme”.

En la misma línea, aseguró que la propia Coté López debió ir a buscarlo. “Me imagino que para ella también es complejo tener que andar en esta… habla un poco de la situación del Mago. Entonces, estoy especulando, me imagino que (el accidente) también tiene que ver con apresurar la decisión de ella de comunicarlo públicamente“, cerró Gutiérrez.

Aquí puedes ver la imagen que compartió Cecilia Gutiérrez: