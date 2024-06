Comparte

Recientemente, Sergio Freire participó en el podcast “De qué se habla” y habló con Claudio Michaux de diferentes temas.

Uno de ellos fue sobre su participación como jurando en el programa “Salta si puedes”, donde su rol era más bien reírse con los concursantes.

Sin embargo, hubo uno de ellos que no entendió su humor y hasta le quiso pegar al destacado comediante.

“Yo dije ‘oye, yo no sé nada de piqueros, no sé de natación’ y me dijeron ‘no, sí tu tienes que hacer chistes nomás’”, comenzó diciendo Freire.

Asimismo, contó “yo les veía y todos anotaban, y yo sólo anotaba hue… Los veía, chiste y chiste. Después cuando me pedían nota, yo puro hue…”.

Tras ello, se refirió a la molestia de los jugadores con su rol “en el primer día no les dijeron eso a los concursantes y como tres se enojaron brígido”.

Bajo ese contexto, recordó que Uri Uri Pakomio, el exparticipante de “Amor a Prueba” y “40 0 20”, se enojó con sus chistes.

“Me quería pegar (…) él no me conocía y le digo ‘Uri Uri, disculpa, ¿por qué nombre te llamo? ¿Por Uri o por Uri?’”, detalló.

“Y me dice: ‘Uri Uri es un nombre’. Yo dije ‘ah, como Guru Guru’. Se enojó más que la cresta. Se enojó caleta y como que ahí cacharon que había uno, que era yo, que iba a webe… no más”, cerró el comediante.