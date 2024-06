Comparte

Recientemente, Arturo Longton participó como invitado en el programa “Sin Editar” de Pamela Díaz y habló sobre diferentes temas.

Como era de esperarse, la “Fiera” le preguntó por su actual estado amoroso y por su participación en el reality “Tierra Brava”, donde tuvo un fugaz romance con Shirley Arica.

Frente a ello, Pame le preguntó si es que ha tenido decepciones amorosas, a lo que respondió “sí, he tenido una y las otras he decepcionado yo. Yo he decepcionado más de lo que me han decepcionado”.

Tras ello, fue más allá y le consultó directamente si es que ha sido infiel y Arturo contestó con toda sinceridad que no, pero que sí ha sido “desleal”.

“He sido peor, fui un desleal, hijo de p…”, aseguró la “Leyenda”.

Bajo ese contexto, dejó en claro que estaría arrepentido “eso fue peor que una infidelidad, fue una deslealtad de lo peor. Yo si pudiera retroceder el tiempo, me corto un dedo de la mano o dos para evitar toda la hu… que pasó”.

Finalmente, Pamela quiso saber si es que estaba soltero y dijo que sí, pero que no estaba interesado en tener una relación por ahora.

Frente a ello, Díaz le pidió a las mujeres que no lo contacten, es decir, que no lo busquen y Longton reveló que no lo harían.