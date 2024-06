Comparte

Recientemente, se dio a conocer que la polémica jugadora de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya, incursionará en el mundo del cine.

Todo esto, porque se filtraron unos videos donde se le ve a la chica reality grabando para la película del director chileno Jorge Olguin llamada “Kakatún, Juicio a los Brujos”, que se trata de Chiloé.

En tanto, hubo algunos cibernautas que criticaron su integración en este proyecto y ella en una publicación de CHV Noticas decidió alzar la voz y defenderse ante los malos comentarios.

“Quiero decir que no necesito enlodar y hablar mal de alguien para salir en portada de algún medio de comunicación”, comenzó diciendo.

“Si estoy trabajando en teatro, en comedias y ahora en cine, no tengo que dañar a nadie para estar en portada. Me busco solita mis oportunidades y agradecida de la gente que cree en mi talento”, añadió.

Finalmente, recalcó que a pesar de todas las opiniones en su contra, ella no dejará de hacer sus cosas y le seguirá yendo bien.

“Lo único que sé es que aunque me deseen lo peor, siempre a mí me irá bien, porque yo no soy como tú y eso es la gran diferencia. Yo soy feliz y la vida me premia. Mientras más me desees el mal, mejor me irá”, cerró la chilota.