En el reciente episodio del programa “Sin Editar” de Pamela Díaz en Youtube participó como invitado Gonzalo Egas.

En tanto, en medio de la conversación, recordaron el complicado episodio que vivió Carla Jara y Francisco Kaminski tras su quiebre, puesto que se cree que él le fue infiel con su excompañera de trabajo y actual pareja, Camila Andrade.

Por su parte, la “Fiera” dio su punto de vista y reveló que encontraba injustos los ataques contra Kaminski, ya que la relación era de ellos.

“Pobre cabro, yo encuentro que es injusto, que te ataquen tanto cuando eres infiel. Problema de ellos dos. Me parece que es feo, pero de ahí a que te quiten de la pega. No te voy a sacar de TNT, no te voy a sacar de un reality”, comenzó diciendo.

Bajo ese contexto, sostuvo que fue bueno para Carla todo esto, ya que pudo sacarle provecho y ahora está feliz.

“Que le fueran infiel a la Carla, es lo mejor que le ha pasado en la vida. Mira cómo está ahora, radiante, feliz, tiene promociones por todos lados, entró un canal, está con un programa, está muy bien con su hijo, está haciendo otro libro. Puta, así todos queremos que nos caguen”, aseguró Díaz.

Finalmente, recalcó su punto de vista “valió la pena Carla, estás en su mejor momento. Qué pena por Kaminski, a mí es que me da la lata, pero bueno, más huevón. Pero bueno, qué le vamos a hacer, eso no es mi problema”.