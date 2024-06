Comparte

En el último capítulo de “¿Ganar o servir?”, Daniela Colett se robó gran parte de la atención tras hablar sobre su pasado matrimonio con el futbolista Eduardo Vargas.

Todo esto, mientras hablaba íntimamente con Faloon Larraguibel, ya que ambas tuvieron malas experiencias con deportistas.

“¿Qué buscan estos hombres? Teniendo mujeres guapas, trabajadoras, buenas mamás, y andan por aquí y por allá agarrando a cualquiera. No les interesa”, comenzó diciendo Faloon.

Tras ello, la brasileña habló sobre su experiencia “mi ex lo mismo, seguramente le escribió a todo el mundo. Pero así son, infelizmente. Mi ex se agarraba a cualquiera, no sabes de lo que yo me enteré después que me separé de él”.

Bajo ese contexto, sostuvo que debido a lo que él le decía y hacía, ella comenzó a sentirse insegura con su apariencia.

“Eso te da un bajón. Piensas: ¿soy mala mujer? ¿soy tan horrible? A mí me decía que era fea, no podía usar bikinis, íbamos a cenar y se enojaba por mi ropa y tenía que cambiarme para estar al lado suyo”, aseguró.

Finalmente, comentó que si bien fue difícil tomar la decisión de separarse, fue lo mejor para ella y los hijos que comparte con Vargas.

“Mi mayor miedo era separarme por los niños, hasta que me separé y vi que los niños solos eran mucho más felices y sanos que con él”, cerró la jugadora.