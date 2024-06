Comparte

Jaime Coloma arremetió contra Julio César Rodríguez por la reciente entrevista que realizó a Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre, ex rostro de CQC condenado por el delito de maltrato habitual.

En su podcast “JC” entrevistó al Eyzaguirre por cerca de una hora. Si bien lo emplazó en medio de su defensa, el comunicador recibió varias críticas.

Uno de los cuestionamientos fue el de Jaime Coloma, quien emplazó al conductor de Chilevisión por medio de su cuenta de Instagram.

“Qué lamentable a lo que ha llegado la TV abierta chilena. Qué lamentable que Rodríguez se preste para esto. Qué lamentable que no se establezca un discurso donde la idea no sea maltratar habitualmente sino que sea NO maltratar”, sentenció Coloma.

540 días de presidio menor

Recordemos que el Juzgado de Garantía de Santiago declaró culpable a Eyzaguirre del delito de maltrato habitual contra su expareja. El comunicador fue formalizado por un acto de violencia en un supermercado de Vitacura.

“Ante la negativa de la víctima, el imputado comenzó a insultarla a gritos, obstruyendo su paso al interior del supermercado, zamarreándola y tomándola fuertemente del brazo delante de todos”, señaló el Ministerio Público en la audiencia de formalización.

En la instancia se solicitó una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo.