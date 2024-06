Comparte

Después de enfrentar un serio cuadro de influenza en Chile que la llevó a cancelar varios conciertos, Ana Gabriel sorprendió a sus seguidores al revelar que se casó en secreto y que pronto partirá de luna de miel.

La noticia inicialmente fue recibida con escepticismo y muchas personas ya que muchos creyeron que se trataba de una broma por parte de la cantante. Sin embargo, diversos medios confirmaron la información, asegurando que la intérprete de “Simplemente amigos” contrajo nupcias. De acuerdo a la prensa, la cantante contrajo matrimonio con una mujer que es 30 años más joven.

Ana Gabriel se casó

La revelación ocurrió durante una transmisión en vivo de Ana Gabriel, donde actualizaba a sus fanáticos sobre su salud tras el severo episodio de influenza. Durante la sesión en vivo, un gran anillo llamó la atención de sus seguidores, lo que llevó a la cantante a explicar entre risas que se trataba de un anillo de matrimonio.

“Ya tengo quien me acompañe a mi luna de miel. A mi luna de miel no va a ir más que dos personas, somos dos nada más, por eso es luna de miel, porque somos dos personas. Antes de la luna de miel voy a estar con mi marido, mi marida, sí creo que es República Dominicana y después de ahí me iré de luna de miel”, compartió Ana Gabriel durante la transmisión.

La noticia rápidamente acaparó titulares en México, donde se confirmó que Ana Gabriel se casó con Silvina Rojas, una mujer de origen peruano que actualmente reside en Estados Unidos y que, según los reportes, es considerablemente más joven que la cantante.