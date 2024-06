Comparte

La actriz Nicole Block reapareció este domingo en redes sociales para enviar una dura advertencia a su padre y ex marido por los episodios de violencia que denunció recientemente.

Previamente, en el marco del Día del Padre, Nicole mostró en redes sociales las lesiones que habría causado su progenitor durante una pelea. La actriz relató que el enfrentamiento ocurrió tras un accidente automovilístico. “Mi padre, en vez de preguntar cómo estaba, comenzó con su típica violencia psicológica”, expresó.

En un nuevo video publicado en Instagram, Block se disculó por su ausencia y explicó que necesitaba “moverse rápido” para “estar en un lugar seguro”.

Además, aprovechó de enviar un potente mensaje a su ex esposo: “Aún espero la demanda que quedaste en interponer, que tanto anunciaste por la prensa hace bastantes años y he tratado de notificarte el cese de convivencia, pero te escondes como una rata”.

“Me alegro muchísimo que por fin logré darme cuenta que no te necesito como me lo hiciste creer por años. Yo soy dueña de mi vida y tengo el perfecto control de ella”, afirmó Nicole Block.

En tanto, en el registró calificó a su progenitor como un “gusano, cobarde, poco hombre, miserable, adultero, falso, hipócrita y sobre todo abusador”, quien habría filtrado conversaciones con el objetivo de dejarla “como loca”.

La actriz concluyó con una contundente advertencia para ambos: “Me desafiaste, me humillaste, utilizaste, abusaste, maltrataste, denostaste, invalidaste, y como ya no tengo nada que perder ahí también perdí el miedo, y no me detendrán hasta que se haga justicia. Nos vemos en tribunales”.

Revisa el registro: