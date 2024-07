Comparte

Los fanáticos de “Cobra Kai” están de enhorabuena. La exitosa serie spin-off de “Karate Kid” regresa con su temporada final, prometiendo una conclusión épica.

Netflix ha lanzado el esperado tráiler de la primera parte de la última temporada. Los primeros cinco episodios llegarán el 18 de julio, con Ralph Macchio, William Zabka y Yuji Okumoto liderando el elenco.

Esta vez, Daniel LaRusso, Johnny Lawrence y Chozen unirán fuerzas para formar el mejor equipo. Sin embargo, un antiguo rival amenaza con desbaratar sus planes.

Además, secretos ocultos del señor Miyagi saldrán a la luz, añadiendo una capa de misterio a la trama. La sexta temporada promete ser una montaña rusa de emociones y acción.

¿Cómo será y cuándo comienza la última temporada de Cobra Kai?

El cierre de “Cobra Kai” se presentará como una serie evento de 15 episodios, divididos en tres partes. La conclusión final llegará en 2025, manteniendo a los fans en vilo durante más de un año.

Tras los eventos de la quinta temporada, Cobra Kai está fuera del All Valley. Ahora, senséis y estudiantes deberán decidir si competirán en el Sekai Taikai, el mundial de karate.

¿Netflix prepara nuevas producciones del mismo universo?

Aunque esta será la última temporada en Netflix, no marcará el fin del “MiyagiVerso”. Los creadores han expresado su deseo de seguir expandiendo este universo en el futuro.

De hecho, ya se ha confirmado una nueva película de “Karate Kid” que reunirá a Jackie Chan y Ralph Macchio, conectando las diferentes mitologías de la franquicia.

Jonathan Entwistle, conocido por series como “I’m Not Okay with This”, dirigirá este nuevo proyecto cinematográfico. Los fans pueden esperar una historia que entrelazará ambos mundos de “Karate Kid”.

Con esta última temporada, “Cobra Kai” busca cerrar su capítulo en Netflix por todo lo alto. Sin embargo, el legado del señor Miyagi continuará inspirando nuevas historias en el futuro del “MiyagiVerso”.

Aquí puedes ver el trailer de la última temporada: