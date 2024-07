Comparte

Como es sabido, hace dos años Daniel Alcaíno, el actor que le da vida a Yerko Puchento, estaba confirmado para el Festival de Viña del Mar.

Sin embargo, luego de un cambio en la parrilla de los artistas, el comediante decidió abandonar este “desafío”.

Bajo ese contexto, Yerko aprovechó su espacio en “Podemos Hablar” y reveló la verdad sobre su decisión y aseguró que estaría interesado en participar en la próxima edición.

“Ya, es hora de asumir la verdad, sí, se me hizo. ¿Cuál es la cámara de Mega? Señores de Mega, estoy disponible para ir este año, por favor”, comentó.

Tras ello, insistió “estoy haciendo méritos para que me llamen. Y espero, por favor, que no me paguen cuatro millones como ofrecía el otro canal cuando lo hacía. Aquí voy por cinco, soy capaz de todo, se los digo al tiro”.

Finalmente, bromeó con lo que pasó la otra vez y ahora prometió que se subiría la Quinta Vergara sin importar quienes serían los artistas que se presentarían el mismo día.

“Y si me quieren poner a Tini, bueno, voy igual. Si me quieren poner a Pailita, voy con Pailita y con la Christell…. ¡Me da lo mismo! pero si me preguntan a mí, yo quiero ir con Gloria Simonetti abriendo, en la noche de la chilenidad”, añadió.

Asimismo, le mandó un mensaje al grupo Maná, quienes se bajaron del festival, el día que Yerko se presentaría.

“Y con Maná cerrando, para sacarles la chu… por dejarme plantado hace dos años”, cerró.