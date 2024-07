Comparte

En el reciente episodio de “¿Ganar o servir?” se vivió un intenso cara a cara donde Julia Fernandes se enfrentó duramente con Fran Maira.

Todo esto, porque cuando fue el momento de Fran Maira para nominar, optó por ir en contra de la brasileña.

Fue ahí cuando la exGran Hermano, quien estaría en un romance con Austin Palao, recordó que Julia le coqueteó al peruano.

“Te voy a dar un consejo, ayer cuando llegaste dijiste que te daba igual meterte entre dos personas que se están conociendo, que se gustaban, pero hoy día cuando te vi en la cama de Austin te cag… entera, entonces, hazlo en mi cara, hazlo de frente, no hay problema”, le dijo Fran a la recién llegada.

Frente a ello, Fernandes no se vio intimidada y le respondió sin filtro a su compañera “mira, yo te voy a decir una cosa, Austin no me gusta me encanta (…) No vine con ese propósito, pero ahora lo voy a hacer”.

A raíz de esa advertencia de Julia, Fran solo se limitó a contestarle lo siguiente: “Me encanta, el morbo hecho persona”.