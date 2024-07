Comparte

En el reciente episodio de “¿Ganar o servir?”, Mariela Sotomayor y Camila Recabarren protagonizaron un inesperado momento.

Todo esto, porque las jugadoras desde un inicio del programa tuvieron varios roces y discusiones muy fuertes, donde en más de una ocasión la periodista lloró.

Ahora, se les vio ambas muy cercanas y de hecho, tuvieron su “reconciliación” en la pieza de las señoras.

En tanto, Camila le dio a quien fue su enemiga en el encierro, un collar como símbolo de “paz” entre ellas.

“Yo sé que algo muy importante significa esto. ¿Quién sabe lo que vamos a pasar después las dos?”, le dijo Mariela.

Frente a ello, Camila le respondió “gracias y perdón si alguna vez te herí. No fue mi intención”.

“Mira, lo que más me dolió fue que yo sentía que la conexión que nosotros teníamos era de verdad, porque si hubiese sido con otra persona que yo no conocía… pero no importa, porque lo que tú me dijiste y lo que yo pasé igual me sirvió, y yo me quedo con lo bueno”, contestó Mariela.

Asimismo, reconoció que no la quiso dañar “y yo también, nunca quise dañarte, nunca quise ofenderte, nunca quise que te sintieras mal. Pero de verdad, muchas gracias, porque yo sé que esto que vivimos nos va a servir a las dos”.

Finalmente, ambas se acercaron y se dieron un fuerte abrazo, dejando atrás todos sus problemas y diferencias.