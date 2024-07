Comparte

Eva Gómez, la emblemática animadora del programa Caja de Pandora de La Red Televisión, estrenó en el capítulo de este lunes su nuevo trabajo musical titulado “Pa Mi”, una canción de su autoría y vivencial. En la oportunidad, los ejecutivos del programa, Nacho Bustamante y Cristian Awaad, festejaron en pantalla el cumpleaños número 55 de la animadora, quienes recibieron sinceras declaraciones de la española.

Pa mi

Al ser consultada sobre el estreno de su nuevo de su nuevo trabajo musical, la conductora y ahora también cantante, partió diciendo, “estoy nerviosa, es algo que me gusta hacer mucho hacer, cantar, pero no soy cantante, este es un lujo que me di, escribí yo esta canción que corresponde a un periodo de mi vida, que se llama “Pa Mi”, que hoy día es para ustedes y ya está en Spotify”.

Recordemos que la multifacética conductora de televisión, quien también conduce el ‘Podcast de Eva”, ya había cautivado anteriormente a su fanaticada con su faceta musical. Al referirse al estreno de “Pa Mi”, señaló, “estoy temblando, estoy muy nerviosa, me salieron muchos gallos? la letra es mía, es importante, la escribí yo, si salieron muchos gallos en la casa, perdónenme, pero estaba muy, muy nerviosa”.

Luego de ser festejada en pantalla por el equipo de Caja de Pandora, la lúdica comunicadora, declaró, “yo creo que estoy en mi mejor momento, creo que se han dado todas las cosas, que no ha sido fácil, que involucran pérdidas, involucran caídas y levantarme de errores y aciertos, como dice la canción”.

“He perdido a gente en el camino, que quería mucho, que están en el cielo además, cuidando y acompañándome, pero todo eso me llevó a una búsqueda de mí misma y a reencantarme, se empezaron a dar otras cosas también, se me dio el amor en todos sus sentidos”, confesó la comunicadora.