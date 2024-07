Comparte

Como es sabido, hace ya un tiempo la modelo Sabrina Sosa vende contenido exclusivo para sus seguidores.

Sin embargo, anunció a través de sus redes sociales que esta etapa habría llegado a su fin, puesto que estaría trabajando en otros proyectos.

En tanto, explicó que su enfoque ahora sería otro y que ya no contaría con el tiempo para generar material.

Asimismo, aprovechó de darle las gracias a todos los usuarios que se suscribieron en su perfil de Unlok.

“Con una de mis favoritas, me despido de mi Unlok. Hicimos producciones hermosas, pero estoy enfocada en proyectos nuevos y no he estado con tiempo suficiente para seguir”, aseguró la argentina.

“Gracias a quienes estuvieron allá todos estos años”, cerró Sosa.