Comparte

El bailarín Bruno Zaretti es muy activo a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su vida con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que le contó a sus fanáticos en una publicación que decidió avanzar en su relación con Sofía Bascuñan, por lo que le pidió matrimonio en medio de sus vacaciones, en El Cairo, Egipto.

“Hoy quise tomar la decisión más importante de mi vida, y quise hacerlo junto a ti @sofia_rbascunan que día con día me haces creer en el amor, me haces ser una mejor persona, me consiente, me cuida y sobre todas las cosas me acompaña en todas mis locuras”, comenzó escribiendo en el post.

Tras ello, agregó “pido a Dios que nos proteja, que bendiga nuestra unión y que nuestro amor sea eterno ❤️ Te quieres casar conmigo?”.

Luego, le dio las gracias a sus amigos, entre ellos Flaviana Seeling y Francini Amaral, por ayudarlo con esta sorpresa.

Sin duda este hito en su relación generó varias reacciones entre los usuarios de Instagram, quienes les desearon lo mejor a los tortolitos.

“Felicidades !!! Que sean muy felices”, “Awww felicidades!!”, “Felicidades Chicos! Todo lo mejor para ustedes!”, “Felicidadessss, me encanta”, “Felicidades a ambos!! Un abrazo enorme!!”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Revisa la publicación de Bruno Zaretti