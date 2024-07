Comparte

Luego de abandonar “Tierra Brava”, Valentina Torres, más conocida como la Guarén, ha estado muy activa a través de sus redes sociales e interactúa bastante con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la influencer compartió una caja de preguntas en su Instagram y respondió a las dudas de sus fanáticos.

Bajo ese contexto, una cibernauta le preguntó qué intervenciones estéticas se había realizado, ya que su cara supuestamente habría cambiado.

Frente a ello, la modelo contestó con toda sinceridad “me hice tratamientos faciales, me he inyectado ácido hialurónico, me saqué la boca que tenía antes, pero me hice una nueva”.

Tras ello, explicó que su cambio facial se debió a que bajó de peso “se me afinó la cara porque bajé de peso, bajé 11 kilos desde que salí del reality. Pero también me puse mentón, porque no tenía”.

Asimismo, sostuvo que el microblanding también le ayudó “con el microblanding me cambió mucho la cara, ahora la tengo más expresiva, con más personalidad”.

Finalmente, comentó que si en un futuro es madre, posteriormente, le gustaría realizarse una lipoescultura.