Recientemente, Claudio Valdivia participó como invitado en el programa “Sin Editar” de Pamela Díaz en Youtube y habló de varios temas.

Como era de esperarse, la “Fiera” le preguntó sobre su participación en “¿Ganar o servir?”, donde se vio obligado a abandonar luego de sufrir una lesión.

En tanto, él contestó con toda sinceridad y aseguró que se habría sentido un tanto excluido de parte de la producción.

Siempre quedaba al último

De hecho, aseguró que en las primeras actividades ni siquiera lo consideraban “cada vez que iban a hacer las actividades los animadores, siempre quedaba al último o no participaba. Entonces, era como ‘para qué chu… estoy acá’”.

Asimismo, agregó “siempre estaba afuera, la primera semana hicieron como cuatro o cinco actividades, y no participé en ninguna. No me consideraban”.

Frente a ello, Pamela le dijo que eso lo hacían para que se sintiera fuera de lugar y así “joderle” la cabeza.

Tras ello, el deportista recordó que cuando ganó una competencia individual, Karla Constant le hizo una pregunta que lo incomodó.

“En la última competencia, en la que yo gano individual, la Karlita comienza a preguntarle a todos, sólo cosas buenas y cuando llega a mí, que me deja de los últimos, me pregunta si yo merezco seguir en la casa”, sostuvo.

“Me cayó mal, me cayó mal lo que me dijo. Yo le respondo que entendía que por temas de romances y de conflictos no, pero por temas de competencias, que era para lo que finalmente me habían buscado, que claro, merecía estar en la casa”, añadió.

Finalmente, declaró que solo se sentía partícipe cuando le preguntaban sobre cosas polémicas, como su relación con Daniela Aránguiz, la exesposa de su hermano.

“Me preguntaban y yo daba mi versión, pero el resto de las actividades, no participaba. Siempre eran sobre temas de conflictos, así que no tenía mucho que dar”, cerró.