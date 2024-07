Comparte

Ariel Osses, el reconocido exparticipante de Yingo, es muy activo a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su vida con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que le contó a sus fanáticos sobre una complicación médica que está enfrentando tras realizarse una cirugía bariátrica.

En tanto, cabe mencionar que, él aclaró que estos problemas se deben a sus “irresponsabilidades” y por pasar por alto algunos cuidados.

“Hace un tiempo les comenté que tenía una dolencia bajo la costilla izquierda, la cual venía arrastrando hace mucho tiempo”, comenzó diciendo.

Asimismo, continuó “fui al doctor, el cual arrojó que tenía unas úlceras producto de mi irresponsabilidad, repito, a mi irresponsabilidad. Comencé a beber antes de tiempo, me tomé unos tragos, comencé a comer comida que no debía, comencé a probar comidas que no debía, porque era muy pronto, llevaba muy poco de operado”.

Tras ello, sostuvo que ya empezó con un tratamiento “dura tres meses aproximadamente, con muchos remedios, una dieta estricta”.

En la misma línea, aprovechó la instancia para darle las gracias a su equipo médico que lo ayudado todo este tiempo “me he sentido mucho mejor, no tengo la dolencia que tenía antes”.

Finalmente, hizo un llamado a las personas que se quieran hacer este tipo de intervenciones “si se operan, no sean tontos como yo, cuídense, porque si hay una persona que le ha pasado todo, ese soy yo, Así que les hablo con experiencia”.

