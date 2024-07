Comparte

El reconocido comediante Stefan Kramer ha vuelto a cautivar al público con su increíble talento para la imitación.

En esta oportunidad, el artista sorprendió a todos con una caracterización de Arturo Vidal en su podcast, acompañado del cantante y animador Luis Jara.

La entrevista ficticia, que rápidamente se volvió viral, abordó diversos temas de actualidad relacionados con el futbolista.

Kramer, encarnando a “El King”, compartió sus supuestas impresiones sobre quedar fuera de la Copa América, opinó sobre el nuevo director técnico de La Roja, Ricardo Gareca, y hasta se animó a cantar.

Los hilarantes comentarios de Stefan Kramer como Arturo Vidal

“Hoy desperté en la mañana, pensando que el Tigre me iba a llamar”, entonó el Vidal de Kramer junto a Lucho Jara, en una versión adaptada del clásico “Mañana”.

La letra continuaba: “Ese sentimiento que llevo por la selección no podía no estar. Me iba a llamar, en qué lugar, entrenarme como digas tú. Gareca…voy a volver jugar, voy a volver trancar…”

La actuación no solo se limitó a imitar al futbolista. En un giro inesperado, Kramer-Vidal asumió el papel de entrevistador, dirigiendo sus preguntas a Luis Jara. Con su característico humor, rememoró el fallido encuentro entre Jara y Robbie Williams hace dos décadas.

El video, publicado en el canal de Kramer, generó una avalancha de reacciones positivas. Los fans no escatimaron elogios para el comediante, destacando su habilidad para capturar la esencia de Vidal.

“Un genio“, “Increíble Kramer“, “El mejor imitador del mundo” y “Eres un crack de las imitaciones“, fueron algunos de los mensajes que recibió en el video que compartió.

Aquí puedes revisar el capítulo completo: